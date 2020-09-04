В Новосибирске15-летний мальчик залез на дерево и не смог спуститься

Прибыв на место, сотрудники МАСС выяснили, что подросток сам пытался спасти кота, который залез на дерево. Он поднялся на высоту около 9 метров, но кот забрался ещё выше. Ребёнок побоялся продолжать карабкаться вверх, но и вниз уже не мог спуститься самостоятельно.