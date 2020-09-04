В Новосибирске15-летний мальчик залез на дерево и не смог спуститься

В четверг, 3 сентября, в 18:55 в Новосибирскую службу МАСС поступил звонок о том, что в Ленинском районе, на улице 1-й Петропавловский переулок, подросток не может спуститься с дерева. 15-летний мальчик залез слишком высоко, и ему нужна помошь.
Прибыв на место, сотрудники МАСС выяснили, что подросток сам пытался спасти кота, который залез на дерево. Он поднялся на высоту около 9 метров, но кот забрался ещё выше. Ребёнок побоялся продолжать карабкаться вверх, но и вниз уже не мог спуститься самостоятельно.
Спасатели с помощью раздвижной лестницы и альпснаряжения добрались до подростка. Ребёнок был включён в страховочную систему, после чего спасатели вызвали дополнительную помощь, пожарный автомобиль с раздвижной лестницей.
Пожарные подняли люльку к дереву, и спустили ребенка вниз. Кот же залез на самый верх, откуда достать его не получалось из-за густой кроны дерева, веток и рядом стоящих деревьев.