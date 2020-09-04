В Новосибирской области прошел всероссийский «Диктант Победы»

3 сентября на более чем 200 площадках в Новосибирской области прошел «Диктант Победы». На одной из локаций - в техническом колледже имени Покрышкина - побывал губернатор НСО Андрей Травников. Он принял участие в акции во второй раз. «Главная цель и значимость этой акции – в сохранении, защите, передаче новым поколениям того исторического наследия, богатства которое нам досталось», – отметил Андрей Травников.
«Диктант Победы» вобрал в себя разноплановые 25 вопросов, касающихся не только основных событий Великой Отечественной войны, военной техники, но и писателей, которые посвятили свое творчество Великой Отечественной войне, участвовали в сражениях. Таких, как Константин Симонов, Виктор Астафьев.
Акция прошла в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню окончания Второй мировой войны. В «Диктант Победы» также вошли и 5 вопросов, относящихся к трудовому подвигу новосибирцев и присвоению звания «Город трудовой доблести». Для старшеклассников результаты диктанта будут учитываться на ЕГЭ по истории.