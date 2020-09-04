В Новосибирской области прошел всероссийский «Диктант Победы»

3 сентября на более чем 200 площадках в Новосибирской области прошел «Диктант Победы». На одной из локаций - в техническом колледже имени Покрышкина - побывал губернатор НСО Андрей Травников. Он принял участие в акции во второй раз. «Главная цель и значимость этой акции – в сохранении, защите, передаче новым поколениям того исторического наследия, богатства которое нам досталось», – отметил Андрей Травников.