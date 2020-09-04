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В Новосибирской области выявили еще 56 заболевших коронавирусом

4 сентября 2020, 11:42
С начала года было сделано 433487 тестов на коронавирус.

В сводку оперативного штаба Новосибирской области внесли еще 56 зараженных, 37 выздоровевших и четверых умерших от коронавируса.

Таким образом с начала распространения инфекции в области заболели коронавирусом 11607 человек, 10324 из них выздоровели, а 371 умерли.

Оперштаб утром 4.09.20 сообщил о смерти двоих мужчин в возрасте 59 и 63 лет и двух женщин в возрасте 60 и 61 года.

Пациенты с подтвержденным диагнозом и с подозрением на Covid-19 госпитализируются. Их держат в инфекционных госпиталях. В Новосибирске таких пациентов 897, в ЦРБ – 420. В области лечение также проходит 18 детей. Всего же с начала пандемии коронавирус нашли у 687 детей.

Тяжело болезнь переносят 35 человек. Их перевели в реанимацию, 9 подключили к ИВЛ.

Медики наблюдают за здоровьем еще 290 новосибирцев.

За сутки с жалобами на ОРВИ обратились в больницы 2590 человек, госпитализированы 28 человек.

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