В Новосибирской области выявили еще 56 заболевших коронавирусом

Пациенты с подтвержденным диагнозом и с подозрением на Covid-19 госпитализируются. Их держат в инфекционных госпиталях. В Новосибирске таких пациентов 897, в ЦРБ – 420. В области лечение также проходит 18 детей. Всего же с начала пандемии коронавирус нашли у 687 детей.