За вождение в пьяном виде суд отправил новосибирца в колонию на полтора года

Жителя Новосибирской области отправили в колонию строгого режима на полтора года за вождение в пьяном виде. Столь суровое наказание он получил не просто так.
Как рассказали в прокуратуре, в суде было установлено, что 14 февраля 2020 года житель поселка Озеро-Карачи был остановлен экипажем ДПС, когда он управлял автомобилем. У мужчины было выявлено состояние опьянения.
Ранее данный гражданин уже был осужден за нетрезвое вождение автомобиля. Но выводов для себя не сделал.
Суд учел позицию прокуратуры и вынес вердикт. Приговор пока не вступил в законную силу.