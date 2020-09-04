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За вождение в пьяном виде суд отправил новосибирца в колонию на полтора года

4 сентября 2020, 19:29
Он уже в третий раз попался за рулем в нетрезвом виде

Жителя Новосибирской области отправили в колонию строгого режима на полтора года за вождение в пьяном виде. Столь суровое наказание он получил не просто так.

Как рассказали в прокуратуре, в суде было установлено, что 14 февраля 2020 года житель поселка Озеро-Карачи был остановлен экипажем ДПС, когда он управлял автомобилем. У мужчины было выявлено состояние опьянения.

Ранее данный гражданин уже был осужден за нетрезвое вождение автомобиля. Но выводов для себя не сделал.

Суд учел позицию прокуратуры и вынес вердикт. Приговор пока не вступил в законную силу.

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