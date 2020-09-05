Ржавые троллейбусы из Твери вызвали ужас жителей Новосибирска

В Новосибирска разгорается скандал на фоне публикации фотографий троллейбусов, которые прибыли в город из Твери. Ржавые и разбитые машины, которые вскоре должны выти на маршруты, показали в сообществе «Новосибирский трамвай» социальной сети ВКонтакте.
- Я сейчас проезжал мимо Кировского троллейбусного депо, увидел одну тверскую «Тролзу», - рассказал очевидец, одним из первых оценивший приехавшие в Новосибирск троллейбусы. На снимках заметно, что машины находятся в кошмарном состоянии, они проржавели и частично развалились.
Новосибирцы в ужасе от того, что эта техника должна выйти на дороги города. Они не понимают, как можно было на такое согласиться.
- А что вы хотели задаром? Хлам 2007 года, - отмечают они. Только не понимают, зачем эти троллейбусы нужны.
Ранее заместитель мэра Олег Клемешов рассказывал о том, что Новосибирск приобрел 12 троллейбусов, которые ранее ходили в Твери. По словам чиновника, машинам около 10-11 лет и они «практически новее многих наших троллейбусов, которые сейчас выходят на линию».