В массовой аварии в Новосибирске пострадали двое детей

В субботу, 5 сентября, вечером в Калининском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября столкнулись минивэн Honda Mobilio и два седана Volkswagen Polo и Toyota Corona.
Как рассказали подписчики АСТ-54, в аварии сильно пострадала девушка, находившаяся в «Хонде». Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу. За рулём автомобиля находился мужчина.
В ГИБДД уточнили, что в результате в больницу для обследования доставили четырех пассажиров «Хонды» - двух девушек и двоих детей. Уже известно, что детей перевозили без специальных удерживающих устройств, их возраст уточняется.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все подробности случившегося.