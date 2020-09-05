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В массовой аварии в Новосибирске пострадали двое детей

6 сентября 2020, 00:19
Всего медицинская помощь потребовалась четверым пассажирам автомобиля

В субботу, 5 сентября, вечером в Калининском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября столкнулись минивэн Honda Mobilio и два седана Volkswagen Polo и Toyota Corona.

Как рассказали подписчики АСТ-54, в аварии сильно пострадала девушка, находившаяся в «Хонде». Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу. За рулём автомобиля находился мужчина.

В ГИБДД уточнили, что в результате в больницу для обследования доставили четырех пассажиров «Хонды» - двух девушек и двоих детей. Уже известно, что детей перевозили без специальных удерживающих устройств, их возраст уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все подробности случившегося.

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