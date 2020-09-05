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В Новосибирске прошел пикет в поддержку Навального

5 сентября 2020, 14:23
Активист вышел на площадь с плакатом с надписью «Живи»

В четверг, 3 сентября, в Новосибирске начались одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В центре города их организовал волонтер коалиции «Новосибирск 2020» и координатор саратовского штаба Навального Дмитрий Цибирев, сообщает «Тайга.инфо».

Активист вышел на площадь Ленина с плакатом, на котором было написано «Живи». При этом сам плакат был выполнен в стиле флага белорусской оппозиции, что придавало ему двусмысленности, учитывая лозунг белорусских протестов.

Цибирев с завидным упрямством проводит пикеты уже две недели - с того момента, когда стало известно о госпитализации Навального, сторонники которого заявляют об отравлении. Активист своими действиями хочет поддержать лежащего в коме в германской клинике Навального, а также его семью и друзей.

- Своими пикетами я хочу рассказать об этом. Рассказать про главный проект Навального последних лет «Умное голосование», потребовать расследования отравления и наказание для виновных, - заявил Цибирев.

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