В Новосибирске прошел пикет в поддержку Навального

В четверг, 3 сентября, в Новосибирске начались одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В центре города их организовал волонтер коалиции «Новосибирск 2020» и координатор саратовского штаба Навального Дмитрий Цибирев, сообщает «Тайга.инфо».
Активист вышел на площадь Ленина с плакатом, на котором было написано «Живи». При этом сам плакат был выполнен в стиле флага белорусской оппозиции, что придавало ему двусмысленности, учитывая лозунг белорусских протестов.
Цибирев с завидным упрямством проводит пикеты уже две недели - с того момента, когда стало известно о госпитализации Навального, сторонники которого заявляют об отравлении. Активист своими действиями хочет поддержать лежащего в коме в германской клинике Навального, а также его семью и друзей.
- Своими пикетами я хочу рассказать об этом. Рассказать про главный проект Навального последних лет «Умное голосование», потребовать расследования отравления и наказание для виновных, - заявил Цибирев.