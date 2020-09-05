В Новосибирске прошел пикет в поддержку Навального

Цибирев с завидным упрямством проводит пикеты уже две недели - с того момента, когда стало известно о госпитализации Навального, сторонники которого заявляют об отравлении. Активист своими действиями хочет поддержать лежащего в коме в германской клинике Навального, а также его семью и друзей.