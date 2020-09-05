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В Новосибирской области растет летальность от коронавируса

5 сентября 2020, 09:11
Каждый день оперштаб регистрируют смертельные случаи от коронавируса

Рост индекса летальности от коронавируса в Новосибирской области составил 0,06%. Согласно данным информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19 на 3 сентября, сам показатель равен 3,18%.

Он выше общероссийского в два раза.

В других регионах ситуация с коронавирусом следующая: Красноярский край - 2,86%, Омская область - 2,16%.

По Сибири показатель летальности от коронавируса вырос до 1,81%, а по России он составляет 1,74%.

Напомним, в Новосибирской области с начала пандемии умер 371 пациент.

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