В Новосибирской области растет летальность от коронавируса

Рост индекса летальности от коронавируса в Новосибирской области составил 0,06%. Согласно данным информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19 на 3 сентября, сам показатель равен 3,18%.
Он выше общероссийского в два раза.
В других регионах ситуация с коронавирусом следующая: Красноярский край - 2,86%, Омская область - 2,16%.
По Сибири показатель летальности от коронавируса вырос до 1,81%, а по России он составляет 1,74%.
Напомним, в Новосибирской области с начала пандемии умер 371 пациент.