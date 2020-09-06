Травников решил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Колывани

Как заявил Травников, Колывань – это не только лицо района, но и лицо всей Новосибирской области, так как сюда едут не только туристы из НСО, но и из других регионов. «В связи с этим очень важно, чтобы Колывань достойно представляла нашу область. В последние два года здесь проделана большая работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но сегодняшнее состояние улиц не соответствует уровню исторического поселения». - объяснил Травников дополнительные траты из областной казны.