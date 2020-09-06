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Травников решил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Колывани

6 сентября 2020, 15:35
Речь идет в основном о дороге по улице Ленина.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Колывани. Там он распорядился дополнительно профинансировать дорожный ремонт и дал 28 поручений. Речь идет в основном о дороге по улице Ленина.

Как заявил Травников, Колывань – это не только лицо района, но и лицо всей Новосибирской области, так как сюда едут не только туристы из НСО, но и из других регионов. «В связи с этим очень важно, чтобы Колывань достойно представляла нашу область. В последние два года здесь проделана большая работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но сегодняшнее состояние улиц не соответствует уровню исторического поселения». - объяснил Травников дополнительные траты из областной казны.

Также глава региона поручил руководству района и районного центра навести порядок в сфере наружной рекламы в Колывани. А заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко подчеркнул, что найдя правильный баланс, сегодня многое можно сделать для Колывани как исторического места.

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