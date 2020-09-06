В Новосибирске начали ремонтировать ржавые тверские троллейбусы

Напомним, в Твери закрывается троллейбусное сообщение, и высвободившиеся машины тверского парка разъезжаются по стране. 12 троллейбусов Тролза из 37 прибудут в Новосибирск. Они должны поступить в наш город до 25 сентября. Помимо троллейбусов, осенью в Новосибирск прибудут десять трамвайных вагонов из Москвы.