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В Новосибирске начали ремонтировать ржавые тверские троллейбусы

6 сентября 2020, 20:22
Через 3-4 недели первые четыре машины должны выйти на городские маршруты.

Троллейбусы из Твери, которые шокировали новосибирцев по прибытию своим ужасным видом, уже начали ремонтироваться в Сибири. Через 3-4 недели первые четыре машины должны выйти на городские маршруты.

Напомним, в Твери закрывается троллейбусное сообщение, и высвободившиеся машины тверского парка разъезжаются по стране. 12 троллейбусов Тролза из 37 прибудут в Новосибирск. Они должны поступить в наш город до 25 сентября. Помимо троллейбусов, осенью в Новосибирск прибудут десять трамвайных вагонов из Москвы.

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