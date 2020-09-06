В Новосибирске снизились цены на парковки и гаражи

При этом аналитики отмечают, что самих объявлений о продаже гаражей стало меньше. Независимый аналитик Сергей Николаев предполагает, что цены на гаражи снизились вместе с уменьшением доходов населения. «У нас в принципе плохо продаются и парковки и гаражи. У нас нет правила как в Китае, согласно которому, если ты покупаешь машину, то у тебя должно быть парковочное место. Поэтому продажа гаражей и парковок — это больное место у застройщиков, они денег с этого не зарабатывают и уходят в ноль», — рассказал Николаев РБК Новосибирск.