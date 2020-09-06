В Новосибирске снизились цены на парковки и гаражи

В первом полугодии этого года в Новосибирске существенно подешевели капитальные гаражи и места на парковках. По данным компании N1.ru, цены упали в среднем на 16% и 3,9% соответственно. Гараж теперь стоит примерно 1,1 млн руб, парковочное место - 974,3 тыс. руб..
При этом аналитики отмечают, что самих объявлений о продаже гаражей стало меньше. Независимый аналитик Сергей Николаев предполагает, что цены на гаражи снизились вместе с уменьшением доходов населения. «У нас в принципе плохо продаются и парковки и гаражи. У нас нет правила как в Китае, согласно которому, если ты покупаешь машину, то у тебя должно быть парковочное место. Поэтому продажа гаражей и парковок — это больное место у застройщиков, они денег с этого не зарабатывают и уходят в ноль», — рассказал Николаев РБК Новосибирск.
Также новосибирцы опасаются, что приобретенные гаражи рано или поздно могут попасть под снос. Это также негативно влияет на спрос.