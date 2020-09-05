Новосибирец угнал внедорожник из гаража больницы и поджёг

Мы уже сообщали о том, что в ночь на 4 сентября у Бугринского моста загорелся автомобиль Renault Duster. Он вспыхнул рядом с остановочным комплексом и к моменту прибытия пожарных полностью сгорел.
Сегодня, 5 сентября, появились подробности ночного происшествия. Оказалось, что внедорожник был угнан.
Машина пропала из гаража Новосибирской районной больницы № 1 в посёлке Кольцово 3 сентября. Около 4 утра она была найдена сгоревшей на улице Большевистской около Бугринского моста.
По версии полицейских, к угону причастен безработный 21-летний житель посёлка Двуречье Новосибирского района. Молодой человек уже был судим за кражу и нарушение ПДД.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.