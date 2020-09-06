В озере Большая Курья нашли тело без вести пропавшего новосибирца

Вскоре около озера нашли и его мопед. Как заявили в следственном комитете, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Однако точная причина смерти потерпевшего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщили в СК.