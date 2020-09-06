В озере Большая Курья нашли тело без вести пропавшего новосибирца

В Колыванском районе нашли тело пропавшего 38-летнего Владимира Моисеева. Его разыскивали с 31 августа. В субботу 5 сентября его труп всплыл в озере Большая Курья недалеко от СНТ, где он исчез.
Вскоре около озера нашли и его мопед. Как заявили в следственном комитете, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Однако точная причина смерти потерпевшего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщили в СК.
Сейчас следователи устанавливаются все обстоятельства трагедии. Затем, по результатам проверки, будет принято процессуальное решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.