ВК «Локомотив-Новосибирск» представил новую форму на сезон

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» и компания Macron презентовали новые комплекты игровой формы на предстоящий сезон. К классическим цвета «железнодорожников» - красному и зеленому - добавился золотой, в память о триумфе в сезоне 2019/20. Форма либеро на контрасте с основными комплектами окрашена в черный.
Как сообщает сайт клуба, форма получила обновленный фасон, а каждый элемент игровых поло и шорт был переработан. В дизайн добавлены элементы, связывающие клуб не только с железной дорогой, но и с городом Новосибирском.