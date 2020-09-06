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ВК «Локомотив-Новосибирск» представил новую форму на сезон

6 сентября 2020, 16:25
К классическим цвета «железнодорожников» - красному и зеленому - добавился золотой, в память о триумфе в сезоне 2019/20.

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» и компания Macron презентовали новые комплекты игровой формы на предстоящий сезон. К классическим цвета «железнодорожников» - красному и зеленому - добавился золотой, в память о триумфе в сезоне 2019/20. Форма либеро на контрасте с основными комплектами окрашена в черный.

Как сообщает сайт клуба, форма получила обновленный фасон, а каждый элемент игровых поло и шорт был переработан. В дизайн добавлены элементы, связывающие клуб не только с железной дорогой, но и с городом Новосибирском.

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