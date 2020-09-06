За сутки заболели коронавирусом и выздоровели по 57 новосибирцев

39 пациентов содержатся в отделениях интенсивной терапии. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. В инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 18 детей и 890 взрослых из тех, у кого диагностирован коронавирус, и у кого он только подозревается. Еще 403 аналогичных пациента лежат в ЦРБ региона. Всего в Новосибирской области сделано 438687 тестов на коронавирус.