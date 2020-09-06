За сутки заболели коронавирусом и выздоровели по 57 новосибирцев

О Равном количестве заболевших коронавирусом и победивших COVID-19 - по 57 - рапортует оперативный штаб НСО в сводке на утро 6 сентября. Таким образом за время пандемии в регионе коронавирусом заболело 11727 человек, 10470 новосибирцев победили болезнь.
За сутки от инфекции скончались два человека. Это женщины, 52 и 70 лет. Число жертв COVID-19 в регионе достигло 378 человек.
39 пациентов содержатся в отделениях интенсивной терапии. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. В инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 18 детей и 890 взрослых из тех, у кого диагностирован коронавирус, и у кого он только подозревается. Еще 403 аналогичных пациента лежат в ЦРБ региона. Всего в Новосибирской области сделано 438687 тестов на коронавирус.