Новосибирские полицейские объявили охоту на учеников за рулем

В Новосибирской области с 10 по 12 сентября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Учебное транспортное средство». Госавтоинспекция поставила задачу не допустить нарушений Правил дорожного движения начинающими водителями и учебными автомобилями.
Экипажи ДПС проследят за маршрутами, на которых ведется обучение вождению. Нарушения правил учебными автомобилями строго пресекут.
При этом сотрудники ГИБДД обратят внимание на техническое состояние учебного автопарка. Также они заинтересуются наличием необходимых документов у инструкторов.