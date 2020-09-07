Новосибирский ученый снова доказывает в суде теорему Ферма

Руководитель Сибирского Центра медиации, новосибирский ученый Марат Авдыев намерен вновь через суд доказать теорему Ферма. Он обратился в Заельцовский районный суд с заявлением признать ложным ответ Академии наук России. Новосибирец утверждает, что доказал знаменитую теорему Ферма, а столичные ученые подвергают его изыскания сомнению.
В феврале Авдыев в суде проиграл. Но теперь учел опыт первого иска и готов попытать силы снова. Марат Авдыев, по его словам, нашел доказательство теоремы на основе знаний школьной математики, аналитической геометрии и физики. Он разместил его на гранях обычного деревянного кубика тремя способами. Суд иск не принял, мотивируя тем, что великие открытия в районном суде общей юрисдикции не решаются.