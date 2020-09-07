Новосибирский ученый снова доказывает в суде теорему Ферма

В феврале Авдыев в суде проиграл. Но теперь учел опыт первого иска и готов попытать силы снова. Марат Авдыев, по его словам, нашел доказательство теоремы на основе знаний школьной математики, аналитической геометрии и физики. Он разместил его на гранях обычного деревянного кубика тремя способами. Суд иск не принял, мотивируя тем, что великие открытия в районном суде общей юрисдикции не решаются.