Первый этап испытаний вакцины «Вектор» завершился в Новосибирске

Как пишут «Вести», на второй стадии 86 добровольцам введут по две дозы вакцины. Наблюдать за ними в пансионате клиники будут 23 дня. Суть эксперимента в том, что участники не будут знать, ввели им плацебо или вакцину. Свое состояние они будут описывать в дневниках.