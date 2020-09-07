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Первый этап испытаний вакцины «Вектор» завершился в Новосибирске

7 сентября 2020, 08:19
Вакцину уже начали готовить к массовому производству

Первая стадия испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» прошла успешно в Новосибирской области – у добровольцев выработались антитела.

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» информирует, что 14 первых добровольцев после введения дозы вакцины провели в стационаре 14 дней. У всех появились антитела к Covid-19. По словам завотделением зоонозных инфекций и гриппа Александра Рыжикова, это говорит о безвредности вакцины, которая способна вызывать иммунную реакцию.

Как пишут «Вести», на второй стадии 86 добровольцам введут по две дозы вакцины. Наблюдать за ними в пансионате клиники будут 23 дня. Суть эксперимента в том, что участники не будут знать, ввели им плацебо или вакцину. Свое состояние они будут описывать в дневниках.

Между тем в лабораториях «Вектор» выращивают в биореакторах вакцину, которую будут использовать в производстве. Массовым произвосдтвом будет заниматься питерская компания BIOCAD.

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