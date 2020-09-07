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По факту сообщений о минировании в ТРЦ Новосибирска проводится проверка

7 сентября 2020, 12:18
Все предыдущие сообщения об угрозе не подтвердились

Мы уже рассказывали о том, что неделя в Новосибирске началась с сообщений о минировании торговых центров. Из-за этого были эвакуированы посетители ТЦ «Аура» и «Ройял Парк». Спецслужбы уже прибыли на объекты и оцепили территорию.

В правительстве Новосибирской области заявили, что по фактам сообщений о минировании проводится проверка. В аппарате антитеррористической комиссии региона просят жителей области сохранять спокойствие и действовать, как того требуют компетентные органы и администрации тех учреждений, в которых проводятся проверки.

В АТК напомнили, что в августе подобные сообщения не подтвердились. Ситуация находится на контроле у губернатора.

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