По факту сообщений о минировании в ТРЦ Новосибирска проводится проверка

Мы уже рассказывали о том, что неделя в Новосибирске началась с сообщений о минировании торговых центров. Из-за этого были эвакуированы посетители ТЦ «Аура» и «Ройял Парк». Спецслужбы уже прибыли на объекты и оцепили территорию.