Убийца бердчанки Синельниковой отказался от своих показаний

Приговор Станиславу Белоусову и Дмитрию Фурсову Кемеровским областным судом будет вынесен не раньше октября. Напомним, они обвиняются в убийстве в январе прошлого года матери двоих детей Ирины Синельниковой из Бердска.
Целью преступников был автомобиль «Пежо-407», который автолюбительница продавала. Также злоумышленники забрали документы и украшения. Машину позже они продали за 155 тыс. рублей.
Государственный обвинитель предложил приговорить Станислава Белоусова к 20 годам лишения свободы, а Дмитрия Фурсова — к 21 году. Сегодня, 7 сентября, суд должен был вынести приговор. Однако Дмитрий Фурсов сенсационно заявил суду, что отказывается от своих прошлых показаний, где он он признавался, что душил жертву. Теперь он настаивает на своей невиновности.
Теперь суд должен допросить трёх сотрудников следственного комитета, которые вели дело Дмитрия Фурсова, на предмет давления на подозреваемого. Другой подсудимый, Станислав Белоусов, молчит.