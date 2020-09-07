Убийца бердчанки Синельниковой отказался от своих показаний

Государственный обвинитель предложил приговорить Станислава Белоусова к 20 годам лишения свободы, а Дмитрия Фурсова — к 21 году. Сегодня, 7 сентября, суд должен был вынести приговор. Однако Дмитрий Фурсов сенсационно заявил суду, что отказывается от своих прошлых показаний, где он он признавался, что душил жертву. Теперь он настаивает на своей невиновности.