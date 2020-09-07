В Искитиме узбекские разбойники ограбили китайцев

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение в отношении 6 жителей Узбекистана. Им инкриминируется разбойное нападение и убийство. Дело вели в отделе по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области, рассматривать его будет областной суд.
Доказано, что в августе 2019 года шестеро злоумышленников из узбекистана и один до сих пор не установленный гражданин, напали на семерых китайцев, живущих и работающих на тепличном комплексе под Искитимом. Добычей злодеев стали 400 тыс. рублей. В ходе нападения один из обвиняемых нанес гражданину КНР 13 ударов ножом, от чего житель Поднебесной скончался.
Это не первое нападение узбеков на китайцев в Искитиме. В июле прошлого года двое соучастников и неустановленные лица также грабили двух граждан КНР. Тогда им удалось завладеть суммой в более 1 млн. рублей.