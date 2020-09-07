atas.info
ГлавноеВсе новости

В Искитиме узбекские разбойники ограбили китайцев

7 сентября 2020, 17:37
Один гражданин КНР погиб.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение в отношении 6 жителей Узбекистана. Им инкриминируется разбойное нападение и убийство. Дело вели в отделе по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области, рассматривать его будет областной суд.

Доказано, что в августе 2019 года шестеро злоумышленников из узбекистана и один до сих пор не установленный гражданин, напали на семерых китайцев, живущих и работающих на тепличном комплексе под Искитимом. Добычей злодеев стали 400 тыс. рублей. В ходе нападения один из обвиняемых нанес гражданину КНР 13 ударов ножом, от чего житель Поднебесной скончался.

Это не первое нападение узбеков на китайцев в Искитиме. В июле прошлого года двое соучастников и неустановленные лица также грабили двух граждан КНР. Тогда им удалось завладеть суммой в более 1 млн. рублей.

Материалы по теме
Разбойники с битой пытались отнять у новосибирца сумку с 1,3 млн рублейВ Новосибирске будут судить кемеровских разбойниковВ Искитиме двое разбойников убили жителя Новосибирска
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52