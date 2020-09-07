В Новосибирске долги за аренду земли превысили 4 млрд рублей

Как сообщается, за первые 6 месяцев 2020 года городские власти получили 869 млн рублей за аренду земли. Это примерно на 20% меньше, чем годом ранее. Из общей суммы больше половины — это задолженность, нереальная к взысканию. К такой категории относят долги организаций, признанных банкротом, долги проблемных застройщиков по объектам, где есть обманутые дольщики.