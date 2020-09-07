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В Новосибирске долги за аренду земли превысили 4 млрд рублей

7 сентября 2020, 16:38
За первые 6 месяцев 2020 года городские власти получили 869 млн рублей за аренду земли.

Долги за аренду муниципальной земли в Новосибирске в первом полугодии текущего года выросли на 200 млн рублей и достигли астрономической суммы в 4,14 млрд рублей. Такую информацию распространило издание РБК Новосибирск.

Как сообщается, за первые 6 месяцев 2020 года городские власти получили 869 млн рублей за аренду земли. Это примерно на 20% меньше, чем годом ранее. Из общей суммы больше половины — это задолженность, нереальная к взысканию. К такой категории относят долги организаций, признанных банкротом, долги проблемных застройщиков по объектам, где есть обманутые дольщики.

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#Новости#Город
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