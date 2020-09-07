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В Новосибирске одноглазой собаке ищут нового хозяина

7 сентября 2020, 15:43
Животное чуть не погибло, оказавшись в руках человека

Новосибирские зоозащитники пытаются пристроить собаку, пострадавшую от живодера. Собака по кличке Хильда лишилась глаза из-за человеческой жестокости.

Как рассказали в группе «Пристройство животных в Новосибирске и НСО», животное чудом выжило. Собаку убивали, а когда она потеряла сознание, то ей на голову завязали мешок и выбросили на мусорку.

Хильда, несмотря на жестокость со стороны человека, осталась такой же ласковой и жизнерадостной. Она находится в приюте, ее привили и приучили к выгулу. Подробности по ссылке.

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