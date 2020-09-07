Вторую волну коронавируса прогнозируют в Новосибирской области

Профессор НГУ Сергей Нетесов рассказал НДН.инфо об увеличении ежедневного прироста зараженных Covid-19. Спад заболеваемости завершился, сейчас наступил сезон простудных заболеваний. А из-за послаблений эпидситуация может только усугубиться. Так, в школах, вузах и ссузах начался учебный год. Он считает, что новосибирцам, особенно тем, кто находится в группе риска, стоит соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы обезопасить себя.