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Вторую волну коронавируса прогнозируют в Новосибирской области

7 сентября 2020, 15:29
Горожанам советуют соблюдать масочный режим

Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в Новосибирской области из-за ослабления ограничений.

Профессор НГУ Сергей Нетесов рассказал НДН.инфо об увеличении ежедневного прироста зараженных Covid-19. Спад заболеваемости завершился, сейчас наступил сезон простудных заболеваний. А из-за послаблений эпидситуация может только усугубиться. Так, в школах, вузах и ссузах начался учебный год. Он считает, что новосибирцам, особенно тем, кто находится в группе риска, стоит соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы обезопасить себя.

Отметим, что в новосибирской школе №13 был закрыт на карантин из-за коронавируса шестой класс. У одного из учеников обнаружено заболевание, хотя жалоб на здоровье у него не было изначально.

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