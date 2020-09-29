«Единая Россия» планирует ввести льготы на проезд по платным дорогам

Posted 29 сентября 2020, 13:49
Published 29 сентября 2020, 13:49
Modified 5 августа 2022, 12:15
Updated 5 августа 2022, 12:15
В соответствии с мнениями экспертов проект партии выступает за обеспечение максимальной безопасности на дорогах для всех участников движения. Депутатами уже ранее была поддержана инициатива о передаче сборов от налога на транспорт муниципалитетам. Благодаря этому на местах будут тратиться совершенно другие по объемам денежные средства на содержание улично-дорожной сети во всех, даже самых маленьких, населенных пунктах страны.
Как отметил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, высокое качество автодорог позволит пересматривать разрешенный скоростной режим, пишет NewsNN.
В партии также выступили против идеи о повышении транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. То есть для старых транспортных средств, которых в РФ довольно много.
В начале этого года депутатами был запущен опрос регионов на тему нововведений в транспортной сфере. Из 20 регионов было прислано около 50 предложений. Например, Липецкая область и Красноярский край предложили понизить скорость в населенных пунктах до 50 км/час. Ульяновская область — до 40 км/час. Не меньшую популярность представляет вопрос о регулировании деятельности автошкол.
«Совместно мы проводили обсуждение нового профессионального стандарта инструкторов по вождению автомобиля, который начнет действовать уже 28 октября», - пояснил Афонский.
Также он подчеркнул, что проект продолжит работу над регламентом оспаривания штрафов, которые были выписаны по данным передвижных комплексов видеонаблюдения.
Кроме решения уже имеющихся проблем, партпроект займется и новыми транспортными направлениями. Например, в ближайшее время депутаты примут участие в создании законопроекта по регулированию сервисов каршеринга.
Как пишет сайт ER.ru, в настоящее время основная работа проекта сосредотачивается на разработке инициатив в пользу детей и многодетных семей.
«Мы подготавливаем некоторые предложения, направленные на повышение качества жизни граждан, например, предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Важнейшей темой нашего партпроекта всегда была и остается детская безопасность», - рассказал Владимир Афонский.
Он также напомнил, что мнение партпроекта было учтено в законопроекте правительства о запрете высадки детей из транспорта, даже если у них отсутствуют деньги на проезд. Документ был принят Госдумой весной в первом чтении. Планируется, что данный вопрос окончательно закроют в ближайшее время.
Региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко отметил, что в регионе общественный совет уделяет особое внимание вопросам обустройства пешеходных переходов, подготовки кадров, обновления общественного пассажирского транспорта и состояния искусственных сооружений. “Мы начали проверять пешеходные переходы ещё в 2017 году, когда проект только начинал свою работу. Выявленные замечания позволили повысить безопасность дорожного движения. Особое внимание обращаем на пешеходные переходы к образовательным учреждениям. Главная наша цель – достижение безопасности движения детей по дороге в школу. На сегодняшний день беспокойство вызывают сельские территории. Там более 30% водителей - старше 60 лет. Как только наступает пенсионный возраст, водители уходят. А нам необходимо смотреть в завтрашний день”, - отметил Ильенко. В вопросах подготовки водителей, их стимулирования к обучению, достойного уровня заработной платы должны быть заинтересованы все стороны процесса: и главы муниципальных образований, и руководители школ, и руководители транспортных предприятий. В регионе необходима программа поддержки пассажирского транспорта, считает региональный координатор.