«Единая Россия» планирует ввести льготы на проезд по платным дорогам

Региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко отметил, что в регионе общественный совет уделяет особое внимание вопросам обустройства пешеходных переходов, подготовки кадров, обновления общественного пассажирского транспорта и состояния искусственных сооружений. “Мы начали проверять пешеходные переходы ещё в 2017 году, когда проект только начинал свою работу. Выявленные замечания позволили повысить безопасность дорожного движения. Особое внимание обращаем на пешеходные переходы к образовательным учреждениям. Главная наша цель – достижение безопасности движения детей по дороге в школу. На сегодняшний день беспокойство вызывают сельские территории. Там более 30% водителей - старше 60 лет. Как только наступает пенсионный возраст, водители уходят. А нам необходимо смотреть в завтрашний день”, - отметил Ильенко. В вопросах подготовки водителей, их стимулирования к обучению, достойного уровня заработной платы должны быть заинтересованы все стороны процесса: и главы муниципальных образований, и руководители школ, и руководители транспортных предприятий. В регионе необходима программа поддержки пассажирского транспорта, считает региональный координатор.