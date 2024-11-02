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Светлана Павлова

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2024
КМСП поддержит предпринимателей в запуске бизнеса на туристических автомаршрутах
25 июля, 10:42
2022
Количество покупок в категории АЗС за ноябрь превысило 53 млн
14 декабря 2022, 06:00
ДОМ.РФ: КРТ повышает уровень жизни людей и дает новые возможности инвесторам
2 декабря 2022, 08:40
Губернатор Подмосковья Воробьев провел встречу с женами участников СВО
1 декабря 2022, 09:36
В Омске презентовали 22 экологичных автобуса для городских маршрутов
30 ноября 2022, 07:15
Якутск — самая таинственная столица
28 ноября 2022, 11:29
Валерий Лимаренко: среди первоочередных задач – газификация региона
25 ноября 2022, 11:44
Губернатор Подмосковья Воробьев стал участником 7-й конференции по ИИ
25 ноября 2022, 08:19
Как изменятся цены на такси в Новосибирске и других городах Сибири
23 ноября 2022, 11:30
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал премию «Мы рядом. Доброе дело»
23 ноября 2022, 07:59
Госдума не приняла законопроект о едином операторе цифровой рекламы
9 ноября 2022, 12:41
Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр IT-компаний
9 ноября 2022, 06:29
Владислав Даванков: В Госдуме отклонили поправки к закону "О рекламе"
8 ноября 2022, 07:01
ВКонтакте - отражение России
7 ноября 2022, 08:11
Валерий Лимаренко: Возможность подключиться к газу должна быть у всех жителей региона
3 ноября 2022, 12:39
Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – не снижать темпов вводимого жилья
3 ноября 2022, 07:11
Программа Архитекторы.рф выпустила новую сотню молодых специалистов
2 ноября 2022, 08:04
Валерий Лимаренко: Автотранспорт в регионе активно переходит на газомоторное топливо
1 ноября 2022, 11:58
«За рулем» - это не только советский журнал
1 ноября 2022, 07:28
Валерий Лимаренко: На модернизацию медучреждений выделено свыше ста млрд рублей
31 октября 2022, 07:42

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