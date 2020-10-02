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Posted 2 октября 2020, 06:40

Published 2 октября 2020, 06:40

Modified 5 августа 2022, 12:16

Updated 5 августа 2022, 12:16

Новосибирская клиника Мешалкина сделает ремонт и построит корпус за 200 млн

2 октября 2020, 06:40
Клиника объявила конкурс на поиск подрядчика

Новосибирская клиника Мешалкина планирует потратить 213,9 млн рублей на разработку проекта масштабных работ по ремонту и строительству детского корпуса.

По проекту ремонт пройдет в главном и лабораторном корпусах, будет реконструировано отделение радиотерапии и ряд помещений (гараж, мастерские, бытовки). Клиника собирается также открыть детский лечебный корпус, а на территории обустроить автостоянку на 500 парковочных мест.

Все работы будут выполнены в пять этапов, на первый отводится 150 дней, второй – 60 дней.

В настоящее время медцентр Мешалкина ищет подрядчика. Финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств.

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