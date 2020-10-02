Новосибирская клиника Мешалкина сделает ремонт и построит корпус за 200 млн

По проекту ремонт пройдет в главном и лабораторном корпусах, будет реконструировано отделение радиотерапии и ряд помещений (гараж, мастерские, бытовки). Клиника собирается также открыть детский лечебный корпус, а на территории обустроить автостоянку на 500 парковочных мест.