Новосибирская клиника Мешалкина сделает ремонт и построит корпус за 200 млн

Posted 2 октября 2020, 06:40
Published 2 октября 2020, 06:40
Modified 5 августа 2022, 12:16
Updated 5 августа 2022, 12:16
Новосибирская клиника Мешалкина планирует потратить 213,9 млн рублей на разработку проекта масштабных работ по ремонту и строительству детского корпуса.
По проекту ремонт пройдет в главном и лабораторном корпусах, будет реконструировано отделение радиотерапии и ряд помещений (гараж, мастерские, бытовки). Клиника собирается также открыть детский лечебный корпус, а на территории обустроить автостоянку на 500 парковочных мест.
Все работы будут выполнены в пять этапов, на первый отводится 150 дней, второй – 60 дней.
В настоящее время медцентр Мешалкина ищет подрядчика. Финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств.