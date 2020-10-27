atas.info
ГлавноеВсе новости

Причиной смерти девочки в Кольцово могли стать компьютерные игры

27 октября 2020, 21:54
Перед смертью девочка вела прямой эфир в Интернете.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели 10-летней девочки в Кольцово. Ее тело нашли ночью 25 октября в своей комнате. О причинах трагедии правоохранители пока не говорят. По информации НГС, рассматриваются две версии: самоубийство и несчастный случай.

В школе, где училась девочка, говорят, что причиной могли стать компьютерные игры, которыми увлекалась четвероклассница. Перед смертью девочка вела прямой эфир в Интернете. Сейчас он удален.

Исследует материалы дела и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Она запросила информацию в СК. По словам Болтенко, семья взята под ее контроль.

Материалы по теме
Руководитель попечительского совета «Сибири» Дмитрий Босов покончил с собойВ Новосибирске 24-летний мужчина пытался покончить с собойШкольная учительница покончила с собой в Коченевском районе
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52