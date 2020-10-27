Причиной смерти девочки в Кольцово могли стать компьютерные игры

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели 10-летней девочки в Кольцово. Ее тело нашли ночью 25 октября в своей комнате. О причинах трагедии правоохранители пока не говорят. По информации НГС, рассматриваются две версии: самоубийство и несчастный случай.