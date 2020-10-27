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Три женщины скончались от коронавируса в Новосибирской области

27 октября 2020, 13:09
Умерли две пенсионерки и молодая женщина.

Три женщины скончались от коронавируса в Новосибирской области за последние сутки. Самой молодой был 31 год. Возраст остальных – 67 лет и 71 год.

По данным оперативного штаба на 27 октября, выявлено уже 569 смертельных случаев. В тяжелом состоянии в реанимации лежат 136 пациентов с коронавирусом, 31 – на ИВЛ.

Также в сводке сказано о 183 новых заболевших covid-19, 115 вылечившихся. В инфекционных стационарах Новосибирска лежат с подтвержденным диагнозом и с подозрением 4 049 взрослых пациентов, еще 1 390 – в ЦРБ.

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