Три женщины скончались от коронавируса в Новосибирской области за последние сутки. Самой молодой был 31 год. Возраст остальных – 67 лет и 71 год.
По данным оперативного штаба на 27 октября, выявлено уже 569 смертельных случаев. В тяжелом состоянии в реанимации лежат 136 пациентов с коронавирусом, 31 – на ИВЛ.
Также в сводке сказано о 183 новых заболевших covid-19, 115 вылечившихся. В инфекционных стационарах Новосибирска лежат с подтвержденным диагнозом и с подозрением 4 049 взрослых пациентов, еще 1 390 – в ЦРБ.