В Новосибирске директору ООО «Капитал Недвижимость» дали 9 лет

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор директору ООО "Капитал Недвижимость" Людмиле Войтович. Она признана виновной в пяти эпизодах мошенничества в крупном размере.
Как установлено судом, Войтович заключала сделки о долевом строительстве и получала от клиентов деньги. В реальности же она заведомо знала о том, что исполнить ей взятые на себя обязанности не удастся.
Суд приговорил мошенницу к 9 годам колонии общего режима. Также суд постановил взыскать в отношении потерпевших свыше 292 миллионов рублей.