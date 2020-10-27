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В Новосибирске директору ООО «Капитал Недвижимость» дали 9 лет

27 октября 2020, 21:11
Также суд постановил взыскать в отношении потерпевших свыше 292 миллионов рублей.

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор директору ООО "Капитал Недвижимость" Людмиле Войтович. Она признана виновной в пяти эпизодах мошенничества в крупном размере.

Как установлено судом, Войтович заключала сделки о долевом строительстве и получала от клиентов деньги. В реальности же она заведомо знала о том, что исполнить ей взятые на себя обязанности не удастся.

Суд приговорил мошенницу к 9 годам колонии общего режима. Также суд постановил взыскать в отношении потерпевших свыше 292 миллионов рублей.

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