В Новосибирской области введут дополнительный коечный фонд

Минздрав НСО дополнительно перепрофилирует еще несколько медучреждений для размещения пациентов с коронавирусом. Об этом на еженедельном брифинге 27 октября рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
По словам министра, имеется предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений – ФМБА, СОМЦ и НИИТО. Если первая уже переоборудована и ждет лишь разрешения из Москвы, то остальные две примут ковидных пациентов в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Госпиталь на базе СОМЦ ФМБА рассчитан на 150 коек, на базе НИИТО – на 100 коек. Их эксплуатация в режиме коронавирусного госпиталя возможна уже с ноября.
В качестве позитивных изменений Хальзов назвал улучшения ситуации с доступностью врачей. Время дозвона по номерам 03, 112 и 124 максимально сократилось из-за синхронизации усилий.
Благодаря этому врачи смогут осмотреть большее количество пациентов. Также обсуждается вопрос привлечения к работе студентов-медиков.