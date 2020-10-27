В Новосибирской области введут дополнительный коечный фонд

По словам министра, имеется предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений – ФМБА, СОМЦ и НИИТО. Если первая уже переоборудована и ждет лишь разрешения из Москвы, то остальные две примут ковидных пациентов в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.