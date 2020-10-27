atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области введут дополнительный коечный фонд

27 октября 2020, 18:35
Также обсуждается вопрос привлечения к работе студентов-медиков.

Минздрав НСО дополнительно перепрофилирует еще несколько медучреждений для размещения пациентов с коронавирусом. Об этом на еженедельном брифинге 27 октября рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По словам министра, имеется предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений – ФМБА, СОМЦ и НИИТО. Если первая уже переоборудована и ждет лишь разрешения из Москвы, то остальные две примут ковидных пациентов в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Госпиталь на базе СОМЦ ФМБА рассчитан на 150 коек, на базе НИИТО – на 100 коек. Их эксплуатация в режиме коронавирусного госпиталя возможна уже с ноября.

В качестве позитивных изменений Хальзов назвал улучшения ситуации с доступностью врачей. Время дозвона по номерам 03, 112 и 124 максимально сократилось из-за синхронизации усилий.

Благодаря этому врачи смогут осмотреть большее количество пациентов. Также обсуждается вопрос привлечения к работе студентов-медиков.

Материалы по теме
Министр здравоохранения НСО Хальзов ответил на критику ПутинаХальзов: вакцина от гриппа поможет при коронавирусеКак пациенты с коронавирусом лежат на лестнице новосибирской больницы
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52