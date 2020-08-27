Министр здравоохранения НСО Хальзов ответил на критику Путина

"Почему прозвучала Новосибирская область? Я думаю, в связи с тем, что вопрос организации подач и сбора документов был поднят руководителем нашей первой поликлиники. Мы здесь ничем не отличаемся. Для подтверждения могу сказать, что на территории области зарегистрировано 1038 случаев заболевания среди медработников, уже подано в фонд 732 обращения, а по 528 обращениям уже были выплаты", — заявил Хальзов.