atas.info
ГлавноеВсе новости

Министр здравоохранения НСО Хальзов ответил на критику Путина

27 августа 2020, 18:39
Глава государства назвал систему "забюрокраченной".

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провел брифинг с журналистами, на котором чиновник ответил на очередное негативное упоминание президентом Владимиром Путиным Новосибирской области.

Накануне на совещании с правительством РФ президент отметил, что в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинской области выявлены найдены нарушения по страховым выплатам медикам, боровшимся с коронавирусом. Глава государства назвал систему "забюрокраченной".

В ответ на критику руководитель областного минздрава заявил, что порядок получения выплат в регионе такой же, как и во всей стране. Все регламенты четко прописаны и соблюдаются. А в критике Путина виноват руководитель новосибирского медучреждения.

"Почему прозвучала Новосибирская область? Я думаю, в связи с тем, что вопрос организации подач и сбора документов был поднят руководителем нашей первой поликлиники. Мы здесь ничем не отличаемся. Для подтверждения могу сказать, что на территории области зарегистрировано 1038 случаев заболевания среди медработников, уже подано в фонд 732 обращения, а по 528 обращениям уже были выплаты", — заявил Хальзов.

Материалы по теме
Новосибирские медики Андрей Хальзов и Ирина Антюхина вошли в «Список памяти»Суд обязал новосибирский минздрав закупить лекарство больной девочкеМинздрав НСО объяснил увольнение врачей из Колыванской ЦРБ
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52