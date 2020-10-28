Новосибирского полицейского осудят за взятку от виновницы ДТП

По данным СК, подсудимый решил подзаработать на деле о ДТП, которое было у него в работе. Он предложил виновнице аварии избежать наказание за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Свое предложение он озвучил ей во время встречи в салоне красоты. Гражданка решила пожаловаться на противозаконность действий полицейского.