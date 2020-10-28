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Новосибирского полицейского осудят за взятку от виновницы ДТП

28 октября 2020, 13:38
Его задержали с поличным.

За взятку от виновницы ДТП полицейского Мошковского района будут судить.

По данным СК, подсудимый решил подзаработать на деле о ДТП, которое было у него в работе. Он предложил виновнице аварии избежать наказание за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Свое предложение он озвучил ей во время встречи в салоне красоты. Гражданка решила пожаловаться на противозаконность действий полицейского.

Под контролем правоохранительных органов она пришла на встречу с обвиняемым и передала ему оговоренную сумму.

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