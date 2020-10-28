Ту-154 совершил последний гражданский рейс в Новосибирске

Легендарные самолеты гражданской авиации Ту-154 завершили регулярные полеты в России. Последний борт RA-85757 авиакомпании «Алроса» прилетел в Новосибирск из Мирного. Самолет приземлился в 11.07 28 октября.
Последний гражданский Ту-154 построен в 1992 году в Самаре. Последнее время летал не часто и не полностью загруженным. После приземления в Новосибирске борт пока будет находиться в аэропорту Толмачево. Позже собственники примут решение о его дальнейшей судьбе.
Производство крылатых машин завершилось в 2013 году. Всего было выпущено 998 аппаратов такого типа.