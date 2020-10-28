atas.info
ГлавноеВсе новости

Ту-154 совершил последний гражданский рейс в Новосибирске

28 октября 2020, 16:20
После приземления в Новосибирске борт пока будет находиться в аэропорту Толмачево.

Легендарные самолеты гражданской авиации Ту-154 завершили регулярные полеты в России. Последний борт RA-85757 авиакомпании «Алроса» прилетел в Новосибирск из Мирного. Самолет приземлился в 11.07 28 октября.

Последний гражданский Ту-154 построен в 1992 году в Самаре. Последнее время летал не часто и не полностью загруженным. После приземления в Новосибирске борт пока будет находиться в аэропорту Толмачево. Позже собственники примут решение о его дальнейшей судьбе.

Производство крылатых машин завершилось в 2013 году. Всего было выпущено 998 аппаратов такого типа.

Материалы по теме
В аэропорту Новосибирска обнаружили самолет с оторванным крыломБизнесмен из Новосибирска купил в Уфе два списанных самолетаСамолет из Новосибирска задел крылом автомобиль в Шереметьево
#Новости#Транспорт
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52