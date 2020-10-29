Из Новосибирска в Стамбул вылетел первый авиарейс

Первый после пандемии авиарейс в Стамбул отправился из новосибирского аэропорта Толмачево. Теперь по этому маршруту самолеты авиакомпании AZUR air будут летать два раза в неделю- по четвергам и воскресеньям.
Соответствующую информацию разместил сайт воздушной гавани Новосибирска. До этого, чтобы добраться до Турции, сибирякам приходилось делать пересадку в Москве.
Самый дешевый прямой перелет до Стумбула из Толмачево стоит 13 800 рублей. Однако купить их непросто - на ближайшие даты все билеты распроданы. К лету компания планирует увеличить количество рейсов.