Минздрав НСО вдвое усилил работу Единой регистратуры 124

Министерство здравоохранения Новосибирской области увеличило численность персонала службы 124. Это сделано для того, чтобы существенно сократить время дозвона в Единую регистратуру. Об этом на брифинге 29 октября рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.