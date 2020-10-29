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Минздрав НСО вдвое усилил работу Единой регистратуры 124

29 октября 2020, 16:50
На работу дополнительно привлекаются 30 человек.

Министерство здравоохранения Новосибирской области увеличило численность персонала службы 124. Это сделано для того, чтобы существенно сократить время дозвона в Единую регистратуру. Об этом на брифинге 29 октября рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

По словам чиновника, на работу дополнительно привлекаются 30 человек. Это увеличит скорость дозвона вдвое. Еще 15 человек обучены работе на телефоне 03.

Также первичное звено здравоохранения усилено студентами-ординаторами медуниверситета. Кроме того, в регион закуплены 300 дополнительных концентраторов кислорода и почти 15 тысяч комплектов СИЗов для медиков, борющихся с коронавирусом.

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