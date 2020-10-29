atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские сотрудники ГИБДД спасли семью из Верх-Тулы

29 октября 2020, 15:03
Они помогли людям экстренно добраться до больницы

Неделю назад портал Atas.info рассказал историю спасения человека в селе Верх-Тула Новосибирской области. 22 октября около 16:15 местный житель остановил на улице Советской экипаж ДПС № 832. Речь шла об угрозе здоровью пассажиров, необходимо было как можно скорее добраться до медучреждения.

Сегодня, 29 октября, в пресс-службе ГУ МВД сообщили подробности инцидента. В ведомстве уточнили, что к дорожным полицейским обратился мужчина за помощью и пояснил, что его супруге требуется срочная медицинская помощь, необходимо добраться до больницы города Краснообска Новосибирской области.

Полицейские включили спецсигналы и сопроводили мужчину через плотный поток транспортных средств в районную больницу Краснообска. Там женщине успешно была оказана медицинская помощь.

- В адрес Госавтоинспекции Новосибирской области спасённая семья из Верх-Тулы выразила благодарность сотрудникам полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области Вячеславу Еременко, Николаю Спинину, а также их командиру Михаилу Федорову за помощь на дороге, и пожелала здоровья и успехов в дальнейшей службе, - рассказали в полиции.

Материалы по теме
В новосибирской электричке «яжемать» без маски подралась с полициейВ Новосибирске полиция ищет Nissan, который скрылся с места ДТПВ Новосибирской области полиция вышла на охоту на должников по штрафам
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52