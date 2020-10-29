Новосибирские сотрудники ГИБДД спасли семью из Верх-Тулы

- В адрес Госавтоинспекции Новосибирской области спасённая семья из Верх-Тулы выразила благодарность сотрудникам полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области Вячеславу Еременко, Николаю Спинину, а также их командиру Михаилу Федорову за помощь на дороге, и пожелала здоровья и успехов в дальнейшей службе, - рассказали в полиции.