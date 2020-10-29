Новосибирские сотрудники ГИБДД спасли семью из Верх-Тулы

Неделю назад портал Atas.info рассказал историю спасения человека в селе Верх-Тула Новосибирской области. 22 октября около 16:15 местный житель остановил на улице Советской экипаж ДПС № 832. Речь шла об угрозе здоровью пассажиров, необходимо было как можно скорее добраться до медучреждения.
Сегодня, 29 октября, в пресс-службе ГУ МВД сообщили подробности инцидента. В ведомстве уточнили, что к дорожным полицейским обратился мужчина за помощью и пояснил, что его супруге требуется срочная медицинская помощь, необходимо добраться до больницы города Краснообска Новосибирской области.
Полицейские включили спецсигналы и сопроводили мужчину через плотный поток транспортных средств в районную больницу Краснообска. Там женщине успешно была оказана медицинская помощь.
- В адрес Госавтоинспекции Новосибирской области спасённая семья из Верх-Тулы выразила благодарность сотрудникам полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области Вячеславу Еременко, Николаю Спинину, а также их командиру Михаилу Федорову за помощь на дороге, и пожелала здоровья и успехов в дальнейшей службе, - рассказали в полиции.