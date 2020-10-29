atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирцев пугают морозами до -14 градусов

29 октября 2020, 11:43
Выходные будут теплыми.

Погода в Новосибирской области ухудшится в ближайшие дни с приходом холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Специалисты прогнозируют до конца рабочей недели обильные снегопады и морозы до -14 градусов. 29 октября пройдет небольшой снег и ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Днем температура составит -5 градусов, ночью по области опустится до -14.

30 октября пройдет мокрый снег с дождем, так же будет дуть сильный ветер с запада – до 9 м/с, а ночью до 14 м/с. В четверг дневная температура будет со знаком плюс, но ночью похолодает до -5.

В последний рабочий день, 31 октября, погода не изменится, ночью лишь немного потеплеет до 0.

В выходные атлантические циклоны принесут тепло.

Материалы по теме
В МЧС предупредили о ЧС в Новосибирской области из-за непогоды
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52