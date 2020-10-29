Новосибирцев пугают морозами до -14 градусов

Погода в Новосибирской области ухудшится в ближайшие дни с приходом холодного атмосферного фронта. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Специалисты прогнозируют до конца рабочей недели обильные снегопады и морозы до -14 градусов. 29 октября пройдет небольшой снег и ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Днем температура составит -5 градусов, ночью по области опустится до -14.
30 октября пройдет мокрый снег с дождем, так же будет дуть сильный ветер с запада – до 9 м/с, а ночью до 14 м/с. В четверг дневная температура будет со знаком плюс, но ночью похолодает до -5.
В последний рабочий день, 31 октября, погода не изменится, ночью лишь немного потеплеет до 0.
В выходные атлантические циклоны принесут тепло.