В Новосибирске строителя оштрафовали за гибель жильца

Железнодорожный суд Новосибирска оштрафовал руководителя капремонта многоквартирного дома по улице Владимировской, 2 Александра Мозгового на 150 тысяч рублей. Он признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Мозговой в середине июля организовал на крышу подъем стройматериалов весом более полутора тонн. Груз был размещен в одном месте. В итоге чердачные перекрытия не выдержали и в ночь с 13 на 14 июля рухнули. на проживавшего в доме мужчину. Он погиб на месте.
Суд учел, что подсудимый уже возместил брату погибшего моральный вред, а также пожертвовал серьезную сумму в новосибирское отделение «Российского Красного Креста». На основании этого суд решил не лишать строителя свободы.