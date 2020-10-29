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В Новосибирске строителя оштрафовали за гибель жильца

29 октября 2020, 17:42
Он признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Железнодорожный суд Новосибирска оштрафовал руководителя капремонта многоквартирного дома по улице Владимировской, 2 Александра Мозгового на 150 тысяч рублей. Он признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Мозговой в середине июля организовал на крышу подъем стройматериалов весом более полутора тонн. Груз был размещен в одном месте. В итоге чердачные перекрытия не выдержали и в ночь с 13 на 14 июля рухнули. на проживавшего в доме мужчину. Он погиб на месте.

Суд учел, что подсудимый уже возместил брату погибшего моральный вред, а также пожертвовал серьезную сумму в новосибирское отделение «Российского Красного Креста». На основании этого суд решил не лишать строителя свободы.

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#Новости#Криминал
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