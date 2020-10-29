В Новосибирске строителя оштрафовали за гибель жильца

Мозговой в середине июля организовал на крышу подъем стройматериалов весом более полутора тонн. Груз был размещен в одном месте. В итоге чердачные перекрытия не выдержали и в ночь с 13 на 14 июля рухнули. на проживавшего в доме мужчину. Он погиб на месте.