«Яндекс» настроит светофоры в Новосибирске за 15 млн руб

Мэрия Новосибирска и "Яндекс" заключили договор. Согласно документу, подписанному мэром Новосибирска Анатолием Локтем и директором "Яндекса" по взаимодействию с государственными органами и стратегическим направлениям Алексеем Федотовым, компания предоставит муниципалитету программное обеспечение и данные по движению транспортных и людских потоков в городе. Эти данные будут использоваться для настройки городских светофоров.