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«Яндекс» настроит светофоры в Новосибирске за 15 млн руб

29 октября 2020, 21:55
Документ подписан мэром Новосибирска Анатолием Локтем и директором «Яндекса» по взаимодействию с государственными органами и стратегическим направлениям Алексеем Федотовым.

Мэрия Новосибирска и "Яндекс" заключили договор. Согласно документу, подписанному мэром Новосибирска Анатолием Локтем и директором "Яндекса" по взаимодействию с государственными органами и стратегическим направлениям Алексеем Федотовым, компания предоставит муниципалитету программное обеспечение и данные по движению транспортных и людских потоков в городе. Эти данные будут использоваться для настройки городских светофоров.

Это - пилотный проект, апробируемый "Яндексом". Предварительная стоимость соглашения - примерно 15 млн рублей.

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