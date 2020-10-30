Число ПЦР-тестов в Новосибирской области будет увеличено в полтора раза

В ходе дискуссии был поднят вопрос о возможности увеличения числа лабораторных тестов на COVID-19. Как доложила заместитель регионального министра здравоохранения Елена Аксенова, для некоторых организаций закуплено оборудование для ПЦР-тестирования. Вместе с ресурсами всех остальных лабораторий, не подчиняющихся минздраву, это позволит увеличить количество анализов методом ПЦР еще на 3300 в сутки.