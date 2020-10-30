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Число ПЦР-тестов в Новосибирской области будет увеличено в полтора раза

30 октября 2020, 21:18
Обещание дали в правительстве региона

Сегодня, 20 октября, в правительстве Новосибирской области состоялась встреча с участием губернатора. На ней Андрей Травников обсудил с главными врачами больниц и поликлиник волнующие общественность вопросы работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В ходе дискуссии был поднят вопрос о возможности увеличения числа лабораторных тестов на COVID-19. Как доложила заместитель регионального министра здравоохранения Елена Аксенова, для некоторых организаций закуплено оборудование для ПЦР-тестирования. Вместе с ресурсами всех остальных лабораторий, не подчиняющихся минздраву, это позволит увеличить количество анализов методом ПЦР еще на 3300 в сутки.

По подсчетам чиновников, объем тестирования возрастет в полтора раза. Ведь сейчас, если им верить, в регионе делается до 7000 тестов в сутки.

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