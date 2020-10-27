Травников рассказал, когда и как решится проблема с ПЦР-тестами в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время своего выступления в прямом эфире рассказал о сложившейся в регионе проблеме с диагностикой коронавируса. Жители жалуются, что число желающих протестировать себя на наличие COVID-19 превышает возможности системы здравоохранения НСО.
Вторая волна коронавируса опередила все возможные ожидания, и к тому же наложилась на сезонные ОРВИ (в день респираторными заболеваниями заражаются около 6 тысяч жителей Новосибирской области). Испуганные люди массово идут тестироваться, но мощностей не хватает. В регионе делается около 5 тысяч ПЦР-тестов в сутки.
Закуплены летом дополнительные лаборатории. Они смонтированы и готовятся к пуску. После их введения будет делаться 10 тысяч тестов в сутки, но и этого недостаточно.
"Мы все боимся коронавируса, стараемся перепровериться, при первых симптомах обращаемся к врачу, пытаемся сделать тестирование. При первых симптомах ОРВИ, конечно, нужно обращаться к врачу, но тестирование и КТ — это все-таки та диагностика, которая назначается врачом" - резюмировал Андрей Травников.