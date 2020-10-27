Травников рассказал, когда и как решится проблема с ПЦР-тестами в Новосибирске

Вторая волна коронавируса опередила все возможные ожидания, и к тому же наложилась на сезонные ОРВИ (в день респираторными заболеваниями заражаются около 6 тысяч жителей Новосибирской области). Испуганные люди массово идут тестироваться, но мощностей не хватает. В регионе делается около 5 тысяч ПЦР-тестов в сутки.