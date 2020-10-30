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Под Новосибирском лопнувшая магистральная труба затопила горячей водой частные дома

30 октября 2020, 17:42
Коммунальная авария превратила подсобные хозяйства в грязное месево

Сегодня, 30 октября, жители Новосибирского района рассказали о коммунальной аварии, которая произошла на станции «Иня-Восточная». По словам подписчиков сообщества АСТ-54, прорвало трубу с горячей водой , которая хлынула на улицу Железнодорожную, затопив дом на 6 хозяев и приусадебные участки.

- Вызывали дважды службу МЧС, не приехали! Ездили на ТЭЦ-4, который принадлежит труба, нас прогнали там. А приехали лишь через 3 часа, а вода же прибывала всё это время. Перекрыли кран и уехали, а мы, затопленные, остались сами по себе, - рассказали местные жители.

Люди своими силами, с помощью соседей, всю ночь выкачивали воду. Утром приехали сотрудники ТЭЦ, занявшиеся ремонтом трубы.

- Даже в 14 часов дня вода стояла под домом, канализация полная, подвальное помещение полное, по улице и в огороде вода и грязь.Сегодня-завтра ударит мороз и все замёрзнет, кто теперь нам будет восстанавливать всё? - задаются вопросом новосибирцы.

Люди заявляют, что аварии на коммуникациях ТЭЦ-4 происходят не в первый раз. При этом им не оказывают никакой помощи.

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