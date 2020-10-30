Под Новосибирском лопнувшая магистральная труба затопила горячей водой частные дома

- Вызывали дважды службу МЧС, не приехали! Ездили на ТЭЦ-4, который принадлежит труба, нас прогнали там. А приехали лишь через 3 часа, а вода же прибывала всё это время. Перекрыли кран и уехали, а мы, затопленные, остались сами по себе, - рассказали местные жители.