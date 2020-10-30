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Полицейские задержали автолюбителя, сбившего насмерть пенсионерку в Искитиме

30 октября 2020, 17:07
С места ДТП он уехал, так как испугался ответственности.

Сотрудники ГИБДД по НСО задержали водителя, скрывшегося с места ДТП со смертельным исходом. 28 апреля вечером в микрорайоне Южный в Искитиме он сбил на переходе 69-летнюю женщину и скрылся.

Пешеход получила серьезные травмы головы и впоследствии скончалась в больнице. Водителем оказался 58-летний местный житель.

Он рассказал, что не заметил пешехода из-за плохой видимости. В момент аварии было темно и шел снег. А с места ДТП уехал, так как испугался ответственности.

В отношении водителя-беглеца возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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