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В Барабинске мужчина пытался пронести патроны в здание железнодорожного вокзала

30 октября 2020, 18:47
Дома у него обнаружили две емкости с порохом

Сегодня, 30 октября, новосибирская полиция рассказала о задержании подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Ему хватило ума пытаться пронести их в здание железнодорожного вокзала через систему досмотра багажа пассажиров.

Как сообщили транспортные полицейские, подозреваемый был задержан на входе в здание станции Барабинск. Техника зафиксировала в багаже 58-летнего мужчины 8 патронов калибра 9 миллиметров. Экспертиза показала, что они подходят для пистолетов Макарова и Стечкина.

По версии полиции, гражданин нашёл патроны и магазин к пистолету на территории Барабинска, но не сообщил о находке в МВД. В его доме служебная собака нашла две ёмкости с порохом. Задержанный оправдал это тем, что одну еще несколько лет назад ему якобы передал на хранение родственник, в другую он собирал вещество из разобранных пиропатронов к старым списанным огнетушителям.

Патроны и порох оказались не единственным, чем увлекается задержанный. У него обнаружили сигнальный револьвер и холостой патрон к нарезному оружию, также якобы найденный подозреваемым на улице. Теперь мужчине грозит до 4 лет заключения.

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