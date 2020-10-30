В Барабинске мужчина пытался пронести патроны в здание железнодорожного вокзала

По версии полиции, гражданин нашёл патроны и магазин к пистолету на территории Барабинска, но не сообщил о находке в МВД. В его доме служебная собака нашла две ёмкости с порохом. Задержанный оправдал это тем, что одну еще несколько лет назад ему якобы передал на хранение родственник, в другую он собирал вещество из разобранных пиропатронов к старым списанным огнетушителям.