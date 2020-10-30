В Барабинске мужчина пытался пронести патроны в здание железнодорожного вокзала

Сегодня, 30 октября, новосибирская полиция рассказала о задержании подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Ему хватило ума пытаться пронести их в здание железнодорожного вокзала через систему досмотра багажа пассажиров.
Как сообщили транспортные полицейские, подозреваемый был задержан на входе в здание станции Барабинск. Техника зафиксировала в багаже 58-летнего мужчины 8 патронов калибра 9 миллиметров. Экспертиза показала, что они подходят для пистолетов Макарова и Стечкина.
По версии полиции, гражданин нашёл патроны и магазин к пистолету на территории Барабинска, но не сообщил о находке в МВД. В его доме служебная собака нашла две ёмкости с порохом. Задержанный оправдал это тем, что одну еще несколько лет назад ему якобы передал на хранение родственник, в другую он собирал вещество из разобранных пиропатронов к старым списанным огнетушителям.
Патроны и порох оказались не единственным, чем увлекается задержанный. У него обнаружили сигнальный револьвер и холостой патрон к нарезному оружию, также якобы найденный подозреваемым на улице. Теперь мужчине грозит до 4 лет заключения.