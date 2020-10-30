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В Новосибирске полиция потребовала от гимназии данные всех учеников и родителей

30 октября 2020, 18:06
В МВД это объяснили служебной необходимостью

В Новосибирске от гимназии №6 «Горностай» полиция потребовала предоставить персональные данные с адресами и телефонами всех учеников и их родителей. О внезапном интересе сотрудников МВД к детям рассказала депутат горсовета Светлана Каверзина.

По словам народной избранницы, к ней обратились родители, которых смутила такая просьба. В полиции запрос обосновали «служебной необходимостью».

Депутат решила проверить, насколько законны такие требования. Она направила обращение к прокурору Якову Хорошеву.

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