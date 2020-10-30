В Новосибирске тяжелых больных с коронавирусом стали принимать в кардиодиспансере

Медик отметила особенность коронавирусной инфекции у тех, кто страдает сердечными или эндокринными заболеваниями из возрастной группы. У этих людей может не быть клинических жалоб, отсутствовать высокая температура. Но повреждения легких при этом могут быть значительными. В кардиодиспансере люди находятся до тех пор, пока их не смогут выписать на долечивание дома.