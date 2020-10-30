В Новосибирске тяжелых больных с коронавирусом стали принимать в кардиодиспансере

В Новосибирске кардиологический диспансер во второй раз за полгода переоборудован в коронавирусный госпиталь. Причиной этого стало большое количество пациентов с тяжелым протеканием заболевания.
На сегодняшний день все 126 коек в госпитале заняты. Между тем сюда привозят из стационаров пациентов в возрасте и тех, кто находится в тяжелом состоянии.
- Минздрав вложил немало средств в переоборудование кардиодиспансера, он был дополнительно оснащен аппаратами ИВЛ, на все 126 коек есть прямая доставка кислорода, - рассказала главный врач Оксана Дуничева.
Медик отметила особенность коронавирусной инфекции у тех, кто страдает сердечными или эндокринными заболеваниями из возрастной группы. У этих людей может не быть клинических жалоб, отсутствовать высокая температура. Но повреждения легких при этом могут быть значительными. В кардиодиспансере люди находятся до тех пор, пока их не смогут выписать на долечивание дома.
Что касается лекарств, то их для возрастных пациентов подбирают очень аккуратно, поскольку препараты имеют много побочных эффектов. Главная задача - не навредить.