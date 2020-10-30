В Новосибирске увеличили количество площадок для хранения снега зимой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил об увеличении мест хранения снега зимой. Власти выбрали для складирования 11 улиц.
По словам градоначальника, в прошлую зиму площадок для складирования снега было недостаточно, в этом году для этих целей выбрали 11 мест: ул. Игарская, Бердское шоссе, Грузинская, Воинская, Аксенова, Подъемная, Полякова,перекресток Одоевского и Твардовской, Слюданка, Малыгина, Тимакова.
Локоть также отметил, что власти готовы рассмотреть предложения по созданию снегоплавильных станций в городе. Пока в мегаполисе действует одна - на улице Широкой. Объект существует на деньги инициативных предпринимателей.