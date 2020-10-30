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В Новосибирске увеличили количество площадок для хранения снега зимой

30 октября 2020, 12:24
Снег вывозят с проезжей части и со дворов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил об увеличении мест хранения снега зимой. Власти выбрали для складирования 11 улиц.

По словам градоначальника, в прошлую зиму площадок для складирования снега было недостаточно, в этом году для этих целей выбрали 11 мест: ул. Игарская, Бердское шоссе, Грузинская, Воинская, Аксенова, Подъемная, Полякова,перекресток Одоевского и Твардовской, Слюданка, Малыгина, Тимакова.

Локоть также отметил, что власти готовы рассмотреть предложения по созданию снегоплавильных станций в городе. Пока в мегаполисе действует одна - на улице Широкой. Объект существует на деньги инициативных предпринимателей.

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