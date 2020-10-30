В Новосибирске в ночном пожаре сгорели дом и автомобили

ЧП произошло 29 октября в СНТ «Иня-Напо». Там в 21:11 вспыхнул пожар в садовом доме. Огонь охватил все строение и перекинулся на автомобили. Пожарным в составе восьми человек удалось потушить пожар лишь спустя пять часов – в 01:53 30 октября. По сообщению МЧС, до пожарного гидранта было 40 метров, что замедляло скорость тушения огня.