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В Новосибирске в ночном пожаре сгорели дом и автомобили

30 октября 2020, 09:43
Пожар тушили пять часов.

В садоводстве Новосибирского района сгорел дом и два автомобиля, сообщает ГУ МЧС России по НСО.

ЧП произошло 29 октября в СНТ «Иня-Напо». Там в 21:11 вспыхнул пожар в садовом доме. Огонь охватил все строение и перекинулся на автомобили. Пожарным в составе восьми человек удалось потушить пожар лишь спустя пять часов – в 01:53 30 октября. По сообщению МЧС, до пожарного гидранта было 40 метров, что замедляло скорость тушения огня.

В домике на момент возгорания находились люди, но они сумели самостоятельно покинуть постройку.

Причина пожара пока устанавливается.

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