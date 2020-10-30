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В Новосибирской области развернуто 5 212 коек для борьбы с коронавирусом

30 октября 2020, 15:25
На борьбу с COVID-19 отряжен и областной кардиодиспансер.

Организацию достаточного объема коечного фонда для борьбы с коронавирусом назвали одной из ключевых задач министерства здравоохранения Новосибирской области. При этом особое внимание уделяется пациентам с сопутствующими заболеваниями. Именно у них наиболее высокий риск осложнений. Об этом говорилось 30 октября на брифинге в Правительстве НСО.

На сегодня коечный фонд для ковидных больных в регионе составляет 5 212 мест. На борьбу с COVID-19 отряжен и областной кардиодиспансер. Он оснащен аппаратами ИВЛ и обеспечен кислородом. В кардиодиспансер госпитализируют коронавирусных больных с сердечно-сосудистыми, эндокринными и бронхолегочными патологиями.

В регионе создано 15 лабораторий для тестирования на коронавирус. В сутки они делают около 7 тысяч исследований. Минздрав РФ рекомендовал делать вдвое меньше. Тестирования проводятся по показаниям врачей. Все лаборатории закреплены за конкретными медицинскими организациями.

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