В Новосибирской области развернуто 5 212 коек для борьбы с коронавирусом

Организацию достаточного объема коечного фонда для борьбы с коронавирусом назвали одной из ключевых задач министерства здравоохранения Новосибирской области. При этом особое внимание уделяется пациентам с сопутствующими заболеваниями. Именно у них наиболее высокий риск осложнений. Об этом говорилось 30 октября на брифинге в Правительстве НСО.